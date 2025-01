Elezioni Cio: sette candidati in corsa per la presidenza, domani le presentazioni

Sette personaggi in cerca di una presidenza. A poche settimane dal voto per eleggere il successore di Thomas Bach alla guida del Cio, il comitato olimpico internazionale, i candidati alla presidenza affronteranno domani una sorta di 'esame orale' per esporre i loro programmi elettorali.

Le presentazioni del francese David Lappartient, del britannico Sebastian Coe e dei loro cinque rivali si svolgeranno in videoconferenza e a porte chiuse. Avranno comunque poi dieci minuti ciascuno davanti alla stampa riunita a Losanna a partire dalle 11:30, e sarà la prima occasione per ascoltarli tutti da quando il tedesco Thomas Bach, rinunciando lo scorso agosto alla proroga oltre il 2025, lanciò la corsa per la sua successione.

Previste per il 20 marzo a Costa Navarino (Grecia), sulle rive del Mar Ionio, le elezioni si preannunciano agli antipodi delle precedenti elezioni, del 2021, che segnarono la rielezione a stragrande maggioranza di Thomas Bach, allora candidato unico.

Ora il panorama dei contendenti va da ex campioni, come la zimbabwana Kirsty Coventry, 41 anni, sette volte medaglia olimpica nel nuoto, all'olimpionico e presidente dell'atletica mondiale, Sebastian Coe, 68 anni, due volte campione olimpico nei 1500 metri e boss delle Olimpiadi di Londra 2012. Altri sono a capo di federazioni internazionali - la ginnastica per il giapponese Morinari Watanabe e lo sci per lo svedese-britannico Johan Eliasch -, o uniscono la guida di un comitato olimpico nazionale alla presidenza della federciclismo mondiale (Uci), come il francese David Lappartient. A chiudere il gruppo di sette il principe Feisal Al-Hussein, figlio dell'ex re di Giordania, e lo spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr, figlio del presidente Cio tra il 1980 e il 2001.