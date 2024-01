Embiid regala tripla doppia, Filadelfia batte Chicago" (90 characters)"

San Antonio, ultima nella Western Conference, ha subito la 28esima sconfitta su 33 partite stagionali, perdendo contro i Memphis Grizzlies (106-98), guidati dal tandem Jan Morant (26 punti, 10 assist) e Desmond Bane (24 punti). Non sono bastati agli Spurs i 20 punti di Victor Wembanyama, segnati in 26 minuti di gioco. Gli Oklahoma City Thunder hanno sconfitto i Boston Celtics (127-123), capolista della Eastern Conference, fermando a sei la serie delle vittorie consecutive. Guidati da un grande Shai Gilgeous-Alexander (36 punti), Oklahoma ha centrato il quinto successo. Assente da quattro partite per un infortunio alla caviglia, Joel Embiid ha fatto un clamoroso ritorno con i Philadelphia Sixers contribuendo al successo contro i Chicago Bulls (110-97) con una tripla doppia (31 punti, 15 rimbalzi, 10 assist). I Golden State Warriors, solo 11mi nella Western Conference e reduci da tre sconfitte, hanno battuto in rimonta Orlando (121-115). Stephen Curry ha segnato 36 punti. Dopo undici sconfitte consecutive, la peggiore serie in corso, gli Charlotte Hornets hanno ritrovato la strada della vittoria contro i Sacramento Kings (104-111). Terry Rozier (34 punti) e Miles Bridges (27 punti) sono stati i principali artefici del successo.