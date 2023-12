Empoli, avversario temibile per Gilardino, ben allenato

Il Genoa di Alberto Gilardino è pronto a riscattarsi nella gara di domani contro l'Empoli. I trentamila attesi al Ferraris potrebbero assistere a una coppia offensiva formata da Mateo Retegui e Junior Messias, entrambi non al cento per cento ma con grande voglia di scendere in campo dal primo minuto. Una settimana difficile per Gilardino, finito nel mirino delle critiche dopo la sconfitta dello Stirpe, a cui ha risposto con isolamento e lavoro. Di fronte un Empoli temibile, il tecnico rossoblù chiede ai suoi massima determinazione, spirito di sacrificio e umiltà, ma anche consapevolezza delle proprie forze.