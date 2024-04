Empoli: Nicola 'vogliamo recuperare punti persi a Lecce'

L'Empoli affronta il Napoli al 'Castellani', dopo la sconfitta di Lecce la squadra toscana cerca di muovere la classifica. Lo fa contro la squadra scudettata allenata da un ex che con Maurizio Sarri ha lasciato bei ricordi, Francesco Calzona. Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola spiega il momento della sua squadra durante la conferenza stampa pregara: "Incontriamo i campioni d'Italia, è una grande soddisfazione farlo - sottolinea -. In questo momento siamo nella condizione di voler recuperare quel punto che abbiamo perso, a prescindere dall'avversario dobbiamo mettere tutto noi stessi. La differenza la fa la voglia di lottare". Per il tecnico, "la differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello di questo è difficile da spiegare, perché era una macchina perfetta, con Calzona stanno facendo vedere i movimenti tipici di quel Napoli. Abbiamo cercato di studiarli a fondo. L'importante è essere convinti che con l'aiuto di reparto si può essere competitivi. Dobbiamo gasarci, avere il gusto e la voglia di giocare questa partita. Io personalmente non vedo l'ora di questa sfida".