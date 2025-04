Empoli sconfitto a Napoli, D'Aversa guarda con fiducia alla sfida salvezza con il Venezia

"Dal match di stasera usciamo con un ko, ma anche con speranze per il match di domenica. Siamo arrivati a Napoli incerottati, con tante assenze ma abbiamo giocato con coraggio". Lo ha detto il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa al termine della sconfitta a Napoli.

"Ora ci aspetta la sfida con il Venezia - ha detto D'Aversa - in cui nonostante un lungo periodo senza vittorie e ricco di infortuni siamo ancora con il destino nelle nostre mani per la salvezza. Quindi ora dobbiamo dare il massimo in ogni match, avremo 4 dirette concorrenti di cui 3 match che giochiamo in casa. Ma ora non pensiamo alla cima di montagna del finale di campionato, ma a passo dopo passo. Pensiamo al match di domenica con il Venenzia, recuperiamo l'energia e giochiamo al meglio quel match per tornare alla vittoria che ci manca da un bel po'".