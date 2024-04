Errigo portabandiera, il cuore mi scoppia di gioia

"Portabandiera di Parigi 2024 insiema a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia ! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta Coni per aver creduto in me. Gimbo sarà un onore sfilare accanto a te!". Così, sui suoi profili social, la fiorettista azzurra, Arianna Errigo, commenta la nomina a portabandiera ai prossimi giochi olimpici di Parigi.