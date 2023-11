Esperimento Ifab su espulsioni a tempo, inizia la sperimentazione

L'International Football Association Board (IFAB) ha aperto le porte all'espulsione a tempo, sia per proteste che per infrazioni di gioco specifiche, dopo aver constatato con successo la sua adozione nel calcio di base. Durante il Business Meeting Annuale (ABM) dell'organismo che stabilisce le regole del calcio, tenutosi oggi a Londra, con l'obiettivo di migliorare il comportamento dei giocatori e degli allenatori e di accrescere il rispetto nei confronti degli ufficiali di gara, è stata discussa anche la proposta di sperimentare un sistema che consenta al solo capitano della squadra di avvicinarsi all'arbitro in alcune situazioni di gioco importanti. Tra le misure discusse c'è anche l'applicazione più rigorosa del regolamento verso giocatori e allenatori che dimostrano una condotta irrispettosa e per una migliore gestione delle zuffe in campo. Inoltre, è stato riferito l'esito positivo delle sperimentazioni a livello di base di body cam per gli arbitri per scoraggiare comportamenti aggressivi e si è convenuto sulla necessità di migliorare i sistemi di controllo sul fuorigioco. Infine, l'ABM suggerisce all'Assemblea Generale Annuale (AGM), in programma il 2 marzo prossimo, di includere nelle regole del gioco il fatto che l'arbitro al termine del controllo Var ne comunichi la decisione.