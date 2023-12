Esperto diritto sportivo, 'nuova Bosman? E' una rivoluzione'

Una nuova Bosman? "Si tratta di una sentenza rivoluzionaria, sicuramente inaspettata. Una decisione che allo stesso tempo dovrà essere analizzata nel dettaglio, leggendo le motivazioni". Così l'avvocato esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale Cesare Di Cintio, commenta all'ANSA la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda Superlega. "La decisione presa comunque testimonia che c'è stata una libertà in indipendenza di tutti i giudicanti non da poco. Non dimentichiamo che da una parte c'erano comunque Uefa e Fifa, che sono due organismi molto importanti a livello globale per la gestione del calcio", evidenzia Di Cintio.