Euro 2024: 26 Spagna taglia Cubarsí, Llorente e Aleix Garcia

Con un video emozionale pubblicato sui canali social, la Spagna ha ufficializzato i 26 che voleranno in Germania. Rafa Nadal ha prestato la propria voce come narratore, mentre tutti i giocatori sono stati annunciati dai rispettivi familiari: dai nonni ai genitori, dalle mogli ai figli, ma anche fratelli, sorelle e nipoti. Tagliati Cubarsí, Llorente e Aleix Garcia. La Spagna è una delle avversarie dell'Italia di Spalletti del girone B ad Euro 2024. La sfida tra gli azzurri e le Furie Rosse è in programma il 20 giugno all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen (ore 21). Ecco la lista dei 26 della Spagna convocati da Luis de la Fuente : - Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal); - difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sivigia), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Nacho Fernandez (Real Madrid), Aymeric Laporte (Al Nassr), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea) - Centrocampisti: Rodri Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (entrambi Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri, Fermin Lopez (entrambi Barcellona), Alex Baena (Villarreal); - Attaccanti: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Lipsia), Lamine Yamal, Ferran Torres (entrambi Barcellona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis).