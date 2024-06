Euro 2024: amichevole Francia-Canada, Mbappé salta allenamento

Il capitano della Francia Kylian Mbappé non ha partecipato all'allenamento alla vigilia dell'amichevole della Francia contro il Canada, l'ultima dei Blues prima di Euro 2024 (14 giugno - 14 luglio in Germania). La superstar dei vice-campioni del mondo, cannoniere e assistman mercoledì scorso contro il Lussemburgo (3-0), è stata "risparmiata come spesso accade durante la preparazione", ha indicato lo staff della Nazionale francese. Erano invece previste le assenze di Aurélien Tchouaméni, reduce da un infortunio al piede sinistro, e di Adrien Rabiot, fermo da diversi giorni per affaticamento muscolare. La Francia riceverà il Canada domenica a Bordeaux prima di volare mercoledì al suo campo base tedesco, situato vicino alla città di Paderborn (Nord Reno-Westfalia). La Francia esordirà agli Europei il 17 giugno contro l'Austria a Düsseldorf. (ANSA-AFP).