Euro 2024: amichevole, Italia- Azzurri Under 20 3-1

L'Italia di Luciano Spalletti ha battuto 3-1 l'Under 20 di Alberto Bollini nel test andato in scena questo pomeriggio a Coverciano. A segno per la Nazionale maggiore Scamacca nel primo tempo e Raspadori ed El Shaarawy nella ripresa. Per gli azzurrini in gol lo juventino Sekulov. All'indomani dello 0-0 di Bologna contro la Turchia, la Nazionale ha sfidato gli azzurrini con due mini-tempi da 35 minuti, l'ultima amichevole prima dei tagli del commissario tecnico.