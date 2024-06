Euro 2024: azzurri si allenano al completo a tre giorni Spagna

Tutti in campo gli azzurri nell'allenamento ad Iserlohn, a tre giorno dalla sfida contro la Spagna nel secondo match degli Europei di calcio in Germania. Nei 15' riservati alla stampa la Nazionale italiana agli ordini del ct Luciano Spalletti, prima fa il consueto riscaldamento con cambi di direzione e poi comincia subito con una partitella a campo ridotto con Nicolò Barella unico ad allenarsi con la pettorina arancione probabilmente per prestarsi ad alcune prove tattiche. Sul fronte della possibile formazione il ct azzurro potrebbe optare per la stessa formazione vista contro l'Albania con un unico cambiamento che potrebbe tramutarsi nell'inserimento di Cristante, al posto di uno tra Pellegrini (sostituito alla fine del match con l'Albania proprio dal compagno romanista) o Frattesi con l'obiettivo di avere un centrocampo più muscolare.