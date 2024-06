Euro 2024: Buongiorno, sfida con la Svizzera molto impegnativa

"La Svizzera è una squadra tosta, sarà un sfida molto impegnativa con una squadra che ha giocatori molto mobili. Nessuna partita è facile, sappiamo di non poter sottovalutare gli avversari". Ne è convinto Alessandro Buongiorno in vista dell'ottavo di finale a Euro 2024 sabato a Berlino. "Gli arbitraggi di questo Europeo? In generale sono stati giusti, il mister ci dice che non dobbiamo pensare alle loro scelte e non rischiare di essere ammoniti. Dobbiamo rispettare le loro scelte e rimanere concentrati sulla partita". Poi Buongiorno parla di Calafiori e del modulo in difesa: "Sicuramente con la difesa a tre ci sono più difensori che giocano. Ma a prescindere dalla difesa, l'importante è avere in campo la migliore formazione con il migliore sistema. Calafiori sta dimostrando il suo valore, ha fatto molto bene. è un bravissimo ragazzo. L'importante è che ognuno di noi si faccia trovare pronto in qualsiasi momento". Finale sulla parte bassa del tabellone degli Europei più facile rispetto a quella alta: "La nostra parte di tabellone è più semplice, ma tutte le partite sono difficili e cercheremo di dare il massimo per arrivare fino in fondo".