Euro 2024: capitan Zinchenko, 'orgoglioso di essere ucraino'

"Sono molto orgoglioso di essere ucraino, di avere lo stesso sangue di coloro che ora stanno dando la vita per la nostra libertà". Oleksandr Zinchenko, capitano dell'Ucraina che si è qualificata nello spareggio con l'Islanda all'Europeo di calcio dell'estate prossima, così ha espresso la gioia propria e della squadra dopo il successo per 2-1 ed in rimonta. "Dobbiamo parlarne, gridarlo ogni giorno. Solo così possiamo vincere. "È stata una delle nostre partite più emozionanti" ha aggiunto. L'Ucraina entrerà nel Gruppo E della fase finale di Euro 2024, insieme a Belgio, Slovacchia e Romania.