Euro 2024: convocati gli arbitri Orsato e Guida

Due arbitri, Daniele Orsato e Matteo Guida, quattro assistenti e due video match officials rappresenteranno la scuola arbitrale italiana agli Europei 2024 in Germania. Come informa l'Associazione italiana arbitri (Aia), sono stati convocati oltre ai due arbitri, gli assistenti Ciro Carbone, Alessandro Giallatini, Filippo Meli e Giorgio Peretti ed i vmo Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. "E' un risultato straordinario, frutto del grande lavoro tecnico che si sta portando avanti - ha commentato il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici -. Si tratta del riconoscimento internazionale del valore del movimento arbitrale italiano che è in continua crescita in tutti i ruoli. A livello mondiale ed europeo siamo tornati ad essere interlocutori credibili. Con le componenti internazionali, Fifa e Uefa, e con molte altre federazioni internazionali abbiamo contatti di collaborazione costanti e proficui. Nell'organico - conclude Pacifici - abbiamo associati di grande qualità, protagonisti oggi delle principali competizioni internazionali, e che sotto la guida dei nostri tecnici stanno crescendo e rappresenteranno il futuro dell'Aia". La preparazione agli Europei, sottolinea l'Aia, prevede ora un corso per tutti gli arbitri, assistenti arbitrali e video match officials, che si svolgerà a Francoforte, in Germania, a metà maggio.