Euro 2024: Di Lorenzo, spero qualcuno di noi esulti come Tamberi

"Certo abbiamo guardato ieri il trionfo di Tamberi, è dal ritiro di Coverciano che seguiamo gli Europei di atletica. Lui ho avuto la fortuna di conoscerlo a Napoli, mi ha fatto una grande impressione. Sicuramente stanno raggiungendo dei risultati di altissimo livello, facciamo tutti il tifo per lui e per la Nazionale di atletica". Il difensore azzurro, Giovanni Di Lorenzo, nel ritiro di Iserlohn parla dell'oro-show di Ginmarco Tamberi nel slato in alto agli Europei di Roma. "Ieri - ha detto il difensore azzurro - ha fatto una bella esultanza perché sono anni di lavoro e quando raggiungi certi risultati ci sta che ti lasci andare. Spero che qualcuno qui in Nazionale possa esultare come Tamberi dopo una grande vittoria. Lo vedremo tra un po'".