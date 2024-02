Euro 2024: Gravina, ci stiamo preparando con grande attenzione

"Iserlhon sarà il nostro quartier generale, abbraccerà tantissimi italiani. I nostri connazionali non fanno mai mancare l'affetto, trasmettono l'entusiasmo ai nostri atleti". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 in vista degli Europei di calcio in Germania con l'Italia di Spalletti nel girone di Spagna, Croazia e Albania. "Ci stiamo preparando con grande attenzione - aggiunge Gravina - il mese prossimo faremo una puntata negli Usa perché manchiamo da tanti anni, perché lo hanno chiesto ad alta voce le comunità di italiani presenti a Miami e New York. Faremo queste due amichevoli, con la partecipazione della nostra Nazionale a tanti eventi".