Euro 2024: i 25 del Belgio, il ct Tedesco non convoca Courtois

Thibault Courtois sabato potrebbe giocare la finale di Champions League con il Real Madrid, ma è stato giudicato "non pronto" per difendere la porta del Belgio a Euro-2024 in Germania dal ct italo-tedesco, Domenico Tedesco. Pilastro del Belgio negli ultimi dieci anni, ha subito una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nell'agosto 2023, cui si è aggiunta una lesione al menisco a marzo, ed ha saltato gran parte della stagione. "È stato onesto con me, conosce il suo corpo, una cosa è giocare tre o quattro partite, un'altra l'Europeo", ha dichiarato Tedesco, riferendosi alle quattro partite giocate con il Real Madrid a maggio nella Liga. Nella lista dei 25 convocati - uno in meno del massimo consentito - ci sono il centrocampista Axel Witsel, 35 anni, che in questa stagione ha giocato come difensore con l'Atletico Madrid e il difensore Jan Vertonghen, 37 anni, dell'Anderlecht. I Red Devils sono nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e Ucraina. Due le presenze 'italiane': l'atalantino De Ketelaere ed il romanista Lukaku. Portieri: Casteels (Wolfsburg), Sels (Nottingham Forest), Kaminski (Luton Town); difensori: Castagne (Fulham), Debast (Anderlecht), De Cuyper (Brugge), Faes (Leicester), Meunier (Trabzonspor), Theate (Rennes), Vertonghen (Anderlecht), Witsel (Atletico Madrid); centrocampisti: De Bruyne (Manchester City), Mangala (Nottingham Forest), Onana (Everton), Tielemans (Aston Villa), Vermeeren (Atletico Madrid), Vranckx (Wolfsburg); attaccanti: Bakayoko (Psv), Carrasco (Al-Shabab), De Ketelaere (Atalanta), Doku (City), Lukaku (Roma), Lukebakio (Siviglia), Openda (Lipsia), Trossard (Arsenal).