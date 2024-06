Euro 2024: la Polonia perde Milik per infortunio

L'attaccante della Polonia, Arkadiusz Milik, infortunatosi ad un ginocchio ieri notte in amichevole, ha dichiarato forfait per Euro-2024. L'attaccante della Juve ha lasciato il campo dutante l'incontro con l'Ucraina, vinta dalla Polonia 3-1 a Varsavia. "Diversi giocatori della squadra nazionale sono rimasti infortunati, e quello di Milik si è purtroppo rivelato abbastanza grave al punto da non essere selezionato per il torneo finale dei Campionati Europei", ha annunciato la federazione polacca un comunicato pubblicato sul suo sito. "Il giocatore tornerà al suo club e dovrà sottoporsi a un'artroscopia dell'articolazione del ginocchio", ha precisato la Federazione. Durante la partita contro l'Ucraina, altri giocatori polacchi sono stati colpiti, tra cui Nicola Zalewski (AS Roma), Michal Skoras (Bialystok), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Jakub Kiwior (Arsenal Londra) e Kacper Urbanski (Bologna), ma senza gravità. Nel Gruppo D di Euro 2024, la Polonia affronterà Francia, Paesi Bassi e Austria.