Euro 2024: Polonia in apprensione per Lewandowski

Polonia in apprensione per il proprio attaccante Robert Lewandowski, colpito al ginocchio destro durante l'ultima partita di preparazione a Euro-2024, giocata contro la Turchia questa sera a Varsavia, a pochi giorni dall'inizio del torneo continentale. Il capitano e capocannoniere della selezione ha lasciato il campo al 33' camminando sulle proprie gambe, ma apparentemente dolorante. Un suo infortunio sarebbe un duro colpo per la nazionale polacca e per il giocatore del Barcelona che, a 35 anni, si accinge a vivere la sua ultima grande competizione internazionale. La Polonia affronterà Francia, Olanda e Austria nel Gruppo D dell'Euro. Poco prima anche l'altro attaccante Karol Swiderski aveva lasciato il campo, al 12', dopo un infortunio alla caviglia destra mentre festeggiava il primo gol polacco appena segnato contro i turchi (2-1). Portato a bordo campo, l'articolazione gli è stata fasciata. La Polonia ha già perso Arkadiusz Milik venerdì, infortunato durante la prima partita di preparazione, contro l'Ucraina.