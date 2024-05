Euro 2024: Prandelli, Spalletti ha dato un senso di appartenenza

"Dal punto di vista della programmazione, Spalletti non può essere criticato. In poco tempo ha dato un senso di appartenenza a tutti, il gruppo si è formato in maniera forte. Sono decisioni tecniche, ha in testa un percorso tecnico che va a valorizzare i giocatori che ha scelto e io ho la massima fiducia. Poi è chiaro che potevano anche essere inseriti altri giocatori, però non andrei a discutere certe scelte. Grande fiducia in Luciano. Aspettiamo con trepidazione e voglia di essere tifosi della Nazionale al 100% prima, durante e dopo gli Europei". Da ex ct azzurro Cesare Prandelli promuove le scelte dell'attuale selezionatore in vista dell'Europeo in Germania. Scamacca può divenire incisivo come fu Balotelli nel 2012? "Ha indubbiamente delle doti: fisicità, capacità di tiro, eleganza in acrobazia - ha risposto Prandelli, ospite di Radio anch'io Sport - Però ha trovato sempre difficoltà e poca continuità. All'Atalanta ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al meglio e lui ha capito al meglio cosa gli chiedeva. Mi sembra anche Spalletti abbia dato segnali forti, lui ha recepito".