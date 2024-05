Euro 2024: preconvocati Spagna, le novità sono Fermin e Ayoze

Il ct della Spagna Luis De La Fuente ha reso nota una lista di 29 preconvocati per gli Europei in Germania, in cui la sua nazionale sarà rivale dell'Italia, e di Albania e Croazia, nel gruppo B. Il tecnico, che al torneo continentale potrà portare un massimo di 26 giocatore, renderà noti i nomi dei tre 'tagli' dopo le amichevoli del 5 giugno contro Andorra e dell'8 con l'Irlanda del Nord. Intanto le principali novità sono Fermin del Barcellona e Ayoze del Betis. In lista anche i due 'gioielli' 17enni del Barcellona, Lamine Yamal e Cubarsì. Esclusi eccellenti Asensio e Sarabia. Questi i preconvocati della Spagna: - portieri:: Unai Simón (Athletic), Raya (Arsenal), Remiro (Real Sociedad); - difensori: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Laporte (Al Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Vivian (Athletic), Cubarsi (Barcellona), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cucurella (Chelsea); - centrocampistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Psg), Pedri (Barcellona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix García (Girona), Alex Baena (Girona), Fermín (Barcellona); - attaccanti: Ferran Torres (Barcellona), Dani Olmo (Lipsia), Nico Williams (Athletic), Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcellona), Ayoze (Betis).