Euro 2024: Scamacca, vogliamo fare la storia come nel '06 e '21

"Penso che siamo un gruppo giovane è iniziato un nuovo ciclo, c'è voluto un po' di tempo per dimostrare la nostra forza e credo che uscirà nel nostro Europeo. Io mi sento bene spero di aiutare questo gruppo e di arrivare il più lontano possibile". Parola di Gianluca Scamacca dal ritiro di Iserlohn dove l'Italia sta preparando l'esordio agli Europei di calcio contro l'Albania sabato prossimo. "Vorrei emulare il gruppo del 2021 e quello dei mondiali del 2006, hanno scritto la storia e anche io vorrei restare nella storia della Nazionale. Con l'Albania sarà una partita difficile, ma ci dobbiamo concentrare soprattutto su noi stsesi per dare il meglio". "E' un momento importante per la mia carriera - aggiunge l'attaccante dell'Atalanta - ci arrivo dopo un bel finale di stagione, spero di portare positività e gol. Un pensiero a Gasperini? Se sono qui tanto è merito suo, lui è riuscito a toccare le corde giuste per farmi fare click. A lui devo molto".