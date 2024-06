Euro 2024: Spalletti 'siamo pronti, per fare bene Nazionale'

"Se essere pronti significa avere la testa piena di tutte quelle cose che ci vogliono per fare il bene della Nazionale se significa fare di tutto per rendere un caloroso grazie a tutta quella che è stata l'accoglienza e tutto l'amore che ci circonda noi siamo pronti". Parola del ct Luciano Spalletti nel corso della cerimonia di inaugurazione di Casa Azzurri a Iserlohn insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ed al presidente della Figc Gabriele Gravina. E sulla grande partecipazione dei tifosi il capo delegazione dell'Italia Gigi Buffon ha aggiunto: "la presenza costante e l'affetto incondizionato penso che ci farà sentire di giocare in casa. Alla fine la verità è questa: quando siamo venuti nel 2006 avevamo questa sensazione di giocare in casa e penso che anche in questo Europeo sarà così"