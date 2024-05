Euro 2024: Spalletti, 'Zaniolo? escludo possibilità'

"Zaniolo? Durissima che possa rientrare, anzi escluderei la possibilità". Così Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale, a margine dell'evento "Sport Human Factor" - L'incidenza del "fattore umano" chiude la porta alla possibile convocazione dell'attaccante dell'Aston Villa, che ha riportato una microfrattura al piede, ai prossimi europei. Poi, parlando sempre della nazionale, il ct sottolinea come "si cercano di trovare situazioni che stimolino i calciatori. Come chiedere ai numeri 10 di farsi vedere può diventare importante per trarre quela sfumatura da riprodurre nel campo". Infine un pensiero sul Napoli, sua ex squadra. "Mi dispiace per l'annata che sta vivendo. In quell'ambiente lì noi eravamo riusciti a contagiare tutte le persone per lo stesso obiettivo. Uscire dallo spogliatoio e vedere il campo tutto segnato bene, ad esempio, è stato importante. Così come quel 'sarò con te' sulle maglie è qualcosa che tenta di coinvolgere non solo quelli in campo, ma anche i nonnini sulle panchine dei quartieri spagnoli. Perché sono tutti importanti", conclude.