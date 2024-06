Euro 2024:Donnarumma,vogliamo vincere tutte e tre partite gruppo

"Vincere domani è importante, poi abbiamo due partite difficili. Vincere ci metterà in una posizione diversa. Ci darebbe più serenità. Il nostro obiettivo è di vincere tutte e tre le partite del girone". Così il capitano e portiere degli Azzurri, Gianluigi Donnarumma, alla vigilia di Italia-Albania match d'esordio agli Europei di calcio. "Vogliamo riscrivere la storia - ha aggiunto Donnarumma - non è importante il modulo dietro a tre a quattro, l'importante è avere una squadra compatta. L'importante è attaccare e difendere tutti insieme. Buffon? Buffon (capo delegazione azzurro, ndr) può dirci come si fa, e darci i consigli giusti, ci può dare tanto".