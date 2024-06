Euro 24: 5.000 tifosi per allenamento Italia, risuona 'Azzurro'

"Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.... Parte a suon di musica il primo allenamento dell'Italia a Iserlohn davanti a oltre cinquemila tifosi impazziti di gioia per l'arrivo di Donnarumma e compagni . Ad accompagnare l'entrata in campo degli azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti oltre alla banda locale, l'esibizione di Giovanni Zarrella, il cantante italiano più famoso in Germania con un passato anche nelle giovanili della Roma di cui è tifosissimo. "Non faccio solo cover, il mio è un sound italo-disco Anni 70 con testi e musica miei. Normale che il mio sogno è andare a Sanremo", racconta lo show man italo-tedesco che in Germania conduce una trasmissione seguitissima, il Giovanni Zarrella show. "Vorrei raccontare la storia di una famiglia di migranti italiani che va in un altro paese che per noi è importante come la Germania e che ha successo. Sarebbe una bella storia. Qui dalla Germania amiamo di più l'Italia. Ho vissuto a Roma un anno e mezzo ed ho giocato a Trigoria nelle giovanili giallorosse, lì mi chiamavano il tedesco e invece qui in Germania mi chiamano l'italiano". "Per chi tiferanno i tedeschi tra Italia e Albania a Dortmund? Penso che hanno una simpatia per entrambi i Paesi, ma c'è un legame fortissimo tra l'Italia e la Germania che dura dagli Anni Sessanta quando vennero anche i miei nonni - ha aggiunto il cantante - C'è una stima molto grande l'uno per l'altro, credo anche un po' d'amore. Secondo me preferirebbero incontrare l'Albania ma tifano un po' di più per noi. Oggi vorrei parlare con Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy ma anche con Chiesa: vorrei convincerlo a venire a Roma magari anche con Frattesi. Oggi canto due brani miei poi l'Italiano, Volare e Sempre sempre"