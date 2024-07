Euro 24: Austria battuta 2-1, la Turchia è ai quarti

La doppietta di un difensore, Merih Demiral, sommata alla strepitosa parata di Mert Gunok al 95', spediscono la Turchia ai quarti dell'Europeo 2024. L'Austria è battuta 2-1 ed un'intera nazione va in estasi. La squadra di Vincenzo Montella, ultimo tecnico italiano rimasto in Germania, sabato a Berlino affronterà l'Olanda. Per gli austriaci, sotto in quel momento 2-0, ha cercato di riaprire la partita Gregoritsch al 22' della ripresa.