Euro 24: Bastoni, nessuna paura della Croazia, solo rispetto

"La paura non mi piace associarla al calcio, la paura si può associare a cose più importanti come le malattie. C'è grande rispetto e penso che la batosta con la Spagna ci abbia unito ancora di più, quando si perde esce il vero valore dell'uomo e vogliamo dimostrarlo domani sera". A suonare la carica per gli azzurri è Alessandro Bastoni alla vigilia di Italia-Croazia a Lipsia, partita decisiva per il loro destino agli Europei di calcio. "Con la Spagna - aggiunge il difensore azzurro - è mancata l'autostima, ci è servita la sconfitta e domani lo faremo vedere"