Euro 24: Croazia perde Vlasic, nuovo infortunio e torneo finito

Europei già finiti per Nikola Vlasic. La Croazia, inserita nel girone dell'Italia nel torneo continentale in corso, perde uno dei suoi protagonisti: il centrocampista del Torino e della nazionale ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare gli europei. "Sono estremamente dispiaciuto che a causa di questo nuovo infortunio non potrò aiutare la squadra durante gli europei - le parole del giocatore, convocato nonostante fosse alle prese con il recupero dall'infortunio dello scorso maggio -. Ho fatto davvero di tutto per preparare il ritiro e ringrazio l'allenatore e lo staff per l'opportunità che mi hanno dato per mostrare che ero davvero pronto, cosa che credo di aver dimostrato prima dell'inizio del torneo. Auguro alla nazionale buona fortuna e sono sicuro che otterranno nuovi successi. Avranno in me il loro più grande sostenitore". "Nikola ha messo tanto impegno ed energia per aiutare la nazionale - ha sottolineato il ct Zlatko Dalic -, ecco perché mi dispiace molto per l'infortunio muscolare che ha subito. Abbiamo accettato consapevolmente un certo rischio perché avevamo una rosa allargata di 26 giocatori, e Nikola è parte integrante di questa squadra. Sfortunatamente si è verificato un altro infortunio e posso solo ringraziare Nikola per il suo enorme sforzo e augurargli una pronta guarigione in modo che possa tornare in campo nella sua forma migliore". Vlasic, dopo i problemi con la pubalgia, si era fatto male lo scorso 3 maggio riportando durante Torino-Bologna una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore: il centrocampista croato ha provato a forzare i tempi di recupero per essere in nazionale, ma ora arriva un altro stop. La Croazia, dopo il ko all'esordio contro la Spagna, domani torna in campo contro l'Albania e non può permettersi altri passi falsi.