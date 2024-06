Euro 24: ct Polonia, dovremo saper fare a meno di Lewandowski

La Polonia dovrà abituarsi a giocare senza la sua stella Robert Lewandowski, fuori nella prima partita di Euro-2024 contro l'Olanda domani, ha detto l'allenatore Michal Probierz. Lewandowski si è infortunato ad una coscia durante l'ultima partita di preparazione contro la Turchia (2-1), ma forse potrà giocare contro l'Austria: "Ha ripreso ad allenarsi", secondo Probierz. Ma l'allenatore valuta le possibilità dell'attaccante del Barcellona in prospettiva: "La maggior parte degli allenatori deve fare a meno di Lewandowski... Questa è la mia terza partita senza di lui". Più in generale, "dobbiamo cambiare gradualmente le generazioni in questa squadra, non guardare indietro, continuare a progredire", ha affermato parlando del 35enne. Ma "Lewandowski sarà in panchina e la sua presenza con noi sarà molto importante", ha aggiunto. Con la presenza anche di Francia e Austria - che si affrontano lunedì sera - "abbiamo ereditato un girone difficile, con due favorite per la vittoria finale e una delle rivelazioni degli ultimi mesi", stima Probierz. "Dobbiamo affrontare queste partite con calma, essere molto organizzati. L'ultima partita contro la Francia sarà fondamentale per la qualificazione", ha aggiunto.