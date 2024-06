Euro 24: Eriksen a segno al 18' e 3 anni dopo l'infarto in campo

Un cerchio che si chiude. Può essere visto così quanto è successo al 18' pt della sfida degli Europei Slovenia-Danimarca. A portare in vantaggio i danesi è stato, con una bella giocata, quel Christian Eriksen che il 12 giugno di tre anni fa stramazzò in campo al 43' pt del match di Euro 2020 contro la Finlandia, per un arresto cardiaco da cui poi si riprese. In seguito a Eriksen venne impiantato un defibrillatore sottocutaneo per la prevenzione secondaria dell'arresto cardiaco, e per questo è tornato a giocare. E oggi il gol, alla sua prima apparizione in un'altra edizione degli Europei.