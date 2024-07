Euro 24: Gundogan, Spagna e Germania quarto senza una favorita

Secondo molti osservatori il quarto che mette di fronte Spagna e Germania è una finale anticipata dell'Europeo di calcio. La partita di domani a Stoccarda contrappone in effetti le squadre del torneo che si sono espresse meglio fino ad ora. A pari merito per numero di trionfi in Europa, Spagna e Germania sono le più prolifiche dell'edizione 2024, hanno effettuato il maggior numero di tiri in porta, sono prime per precisione nei passaggi, hanno subito solo tre gol e sono state capaci di offrire spettacolo mescolando giovani e veterani. "Sarà sicuramente una partita alla pari", ha commentato al sito della Uefa il capitano tedesco İlkay Gündoğan. "Le due squadre stanno probabilmente giocando il miglior calcio del torneo in questo momento. Dipenderà da chi si comporterà meglio in fase di non possesso e non si farà prendere dal panico". Il centrocampista del Barcellona si troverà faccia a faccia con compagni di club del passato (Rodri) e del presente (come Lamine Yamal).