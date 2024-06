Euro 24: Hjulmand, Germania favorita ma per noi duello perfetto

"La Germania è la chiara favorita, ma per noi è comunque un duello perfetto: abbiamo giocato partite importanti contro avversarie importanti. Non abbiamo perso contro l'Inghilterra quattro volte di recente e due volte abbiamo vinto contro la Francia. Abbiamo una possibilità, perché abbiamo una grande squadra". Così il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, alla vigilia della sfida degli ottavi di domani contro la Germania. "Non vediamo l'ora di giocare - dice ancora -, perché molti giocatori hanno un legame con la Germania e noi amiamo il calcio tedesco. Vogliamo assolutamente vincere, vorremmo provare quella sensazione, che è la più bella nel calcio"