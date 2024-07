Euro 24: Kroos, non penso di chiudere contro la Spagna

Toni Kroos non pensa che i quarti di finale contro la Spagna di venerdì a Stoccarda saranno l'ultima partita della sua carriera. "Non credo che giocherò la mia ultima partita dopodomani, quindi penso che ci rivedremo tutti", ha risposto ai giornalisti il centrocampista. A 34 anni, lo scorso febbraio Kroos è tornato in nazionale per giocare l'Europeo in casa con la Germania. A pochi giorni dalla finale di Champions League con il Real Madrid (vinta 2-0 contro il Borussia Dortmund), aveva annunciato che avrebbe concluso la sua carriera al termine del torneo continentale, quindi al più tardi il 14 luglio. "L'obiettivo, personale e collettivo, è vincere il torneo. Abbiamo una grande voglia di andare avanti e siamo convinti di potercela fare", ha detto Kroos, per il quale la qualificazione ai quarti era "l'obiettivo minimo". Il compagno di squadra di Kroos al Real Madrid, lo spagnolo Joselu, ha dichiarato di voler costringere il suo "amico" Kroos a "ritirarsi venerdì". "Lo conosco molto bene e so cosa intendeva. Gli lascio questo desiderio e faremo di tutto affinché non si avveri", ha risposto Kroos con un sorriso.