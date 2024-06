Euro 24: Nico Williams, 'nessuno è meglio della Spagna'

"Non ho visto squadre migliori della Spagna". Nico Williams, intervistato da Marca, avanza la candidatura della Roja - che domenica affronta da favorita la Georgia negli ottavi di finale - per il titolo dell'Europeo 2024. "Abbiamo una buona squadra, siamo coperti in tutti i ruoli - afferma l'attaccante 21enne - A livello personale giocare con i migliori ti aiuta a progredire. Con loro, quell'uno contro uno che è il mio punto forte, mi viene più facile perché i palloni mi arrivano sempre prima. Penso che abbiamo una delle migliori squadre d'Europa". Hai visto qualcuno migliore della Spagna nell'Euro gli chiede Marca. "No, non ho visto nessuno giocare meglio. Come squadra, non c'è nessuno migliore di noi. La Francia ha un grande potenziale individuale. Anche l'Inghilterra. Ma come squadra, sacrificio, lavoro, non c'è nessuno come noi".