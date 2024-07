Euro 24: Portogallo ai quarti, Slovenia fuori ai rigori

Il Portogallo batte 3-0 la Slovenia ai rigori e si qualifica per i quarti di finale degli Europei, dove affronterà la Francia. I tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0. Cristiano Rolando ha sbagliato nel primo supplementare, scoppiando in lacrime, poi Sesko ha sprecato un'enorme occasione solo davanti a Diogo Costa e il portiere portoghese è stato decisivo nei tiri dal dischetto decisivi, parando tre tiri degli sloveni, mentre CR7 non ha sbagliato, imitato da due compagni, ottenendo la qualificazione.