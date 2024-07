Euro 24: Sanè "finalmente sto bene, pronto per la Spagna"

"Spero che sia arrivato il mio momento a questi Europei e che possa soprattutto aiutare la mia squadra. Questo è il compito che voglio svolgere e mi auguro che accada nella prossima partita, così importante". Lo ha detto l'attaccante della Germania Leroy Sanè, che dal ritiro ha annunciato di aver finalmente superato i problemi fisici che lo hanno ostacolato negli ultimi mesi. L'esterno del Bayern Monaco ha dovuto combattere a lungo con un'infiammazione alle ossa del bacino che gli creavano grande dolore. "Non sapevo quanto sarebbe durato l'infortunio e se sarei riuscito a partecipare al torneo - ha dichiarato -, ma alla fine sono qui e sono felice di aver potuto recuperare in tempo. Il dolore non è ancora del tutto sparito ma è molto, molto meglio di prima. Prima, quando giocavo, avevo bisogno di cinque o sei giorni perché diminuisse, ora non lo sento quasi più". L'attaccante, preferito a Wirz nella partita contro la Danimarca, spera di poter essere titolare anche venerdì. "Non lo so ancora se giocherò di nuovo, ma personalmente vorrei, anche perchè la Germania mi sembra pronta alla sfida. Secondo me, si affrontano le due squadre che finora hanno giocato il miglior calcio in questo torneo, sarà una grande partita da vedere per gli appassionati di tutto il mondo". "La Spagna è molto in fiducia, vuole sempre avere il controllo della partita - ha concluso -, ma anche noi vogliamo esserlo in certe fasi e loro sanno anche che non sarà facile contro di noi".