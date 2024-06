Euro 24: Sommer, l'Italia è favorita, non la Svizzera

"Non siamo favoriti, giochiamo contro i campioni in carica. L'Italia è la favorita, ma noi siamo pronti". Parola di Yann Sommer in vista degli ottavi di finale a Berlino contro l'Italia per Euro 2024: "l'atmosfera nella squadra è eccellente, sono felice di giocare questi ottavi con l'Italia, non vedo l'ora. Il nostro Europeo? Abbiamo giocato e difeso con molto coraggio, domani ci aspetta l'Italia, una squadra di enorme variabilità offensiva, servirà una prestazione difensiva al massimo delle nostre possibilità, solo così potremo dare del filo da torcere all'Italia". E' un vantaggio conoscere i giocatori dell'Inter? Non lo so - risponde -, ma i giocatori dell'Italia sono conosciuti e pieni di qualità. Non sarà questo che deciderà la partita, dobbiamo essere una squadra indipendentemente dal fatto che io giochi nel campionato italiano".