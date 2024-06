Euro 24: Spalletti 'c'era rischio di uscire, ora niente calcoli'

"Il discorso è sempre lo stesso, la pressione un po' la sentiamo. La viviamo. Quando è uscito questo girone c'era il rischio reale di poter uscire, sia Spagna che Croazia erano due clienti scomode. Ora non ci sono calcoli da fare, è tutto visibile". Così il ct azzurro Luciano Spalletti a Sky poco prima di Italia-Svizzera ottavo di finale di Euro 2024 a Berlino: "E' merito di questi ragazzi, devono sentire la nostra fiducia, perché ci sono loro sul pullman che ci ha portato qui. Barella sarà quello in mezzo, farà il regista. Lui con la sua gioventù ha le qualità per diventare un big in quel ruolo lì"