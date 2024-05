Euro '24: Spalletti 'Italia campione in carica uno stimolo'

"Essere campioni in carica è uno stimolo, anche l'Italia nel 2021 non era tra le squadre più forti sulla carta. Poi é diventata una squadra speciale". Così Luciano Spalletti, ct della Nazionale, alla presentazione di Vivo Azzurro tv. "Qualcuno ogni tanto può pensare che si dipenda dal singolo. Ma si dipende dalla disponibilità collettiva. Quando ho dovuto prendere delle decisioni, magari fuori non erano condivise, ma dentro abbiamo fatto il risultato che dovevamo fare. Io vinco se riesco a creare una squadra. Non voglio essere tuo amico se ti do la maglia della Nazionale". Zaniolo?: "Stanno valutando i dottori, poi vi diremo".