Euro 24: temporale su Dortmund, sospesa Germania-Danimarca

Un violento temporale, con fulmini e pioggia molto intensa, ha indotto l'arbitro inglese Oliver ad interrompere Germania-Danimarca, match degli ottavi di finale di Euro 2024 in corso a Dortmund. Il pubblico è protetto per gran parte dal tetto che copre le tribune ma il campo è battuto anche dalla grandine. Il gioco è stato interrotto dopo 35 minuti del primo tempo e l'arbitro ha invitato le due squadre a tornare negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.