Euro 24: Unai Simon, contro l'Italia si fa sempre fatica

"Contro l'Italia si fa sempre molta fatica e i risultati, da una parte o dall'altra, sono sempre di misura. Batterli per noi è un obiettivo, mentre per i tifosi sarà comunque un match da godere". Lo dice, dal ritiro della Spagna, il portiere della 'Roja' Unai Simon. Secondo il quale contro gli azzurri il suo ct De La Fuente ha un asso nella manica: "con Nico Williams e Lamine Yamal, ma non solo perché abbiamo anche Ferran Torres, Dani Olmo e Ayoze, abbiamo esterni che generano molta preocupazione negli avversari per tutto ciò che producono: sfruttiamoli al meglio". Ma davvero Carvajal, dopo quanto ha fatto nella finale di Champions, merita il Pallone d'Oro, come qualcuno sostiene in Spagna? "Non so se può arrivare a tanto - risponde -, ma di sicuro è il miglior laterale destro del mondo".