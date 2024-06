Euro 24: Unai Simon, Mbappé? A volte si fanno troppi commenti

"Forse non dovremmo farlo, non dovremmo parlare di questi problemi, e di elezioni. Cio' che ha detto Mbappé ha avuto vasta eco, ma io sono un calciatore, e penso che questi temi dovrebbero essere trattate da altre persone. E' una questione politica, a volte abbiamo la tendenza a commentare troppo di alcune questioni". Lo dice Unai Simon, basco di nascita e portiere della nazionale spagnola, oltre che dell'Athletic Bilbao, rispondendo a chi gli ha chiesto, in conferenza stampa, un commento sulle dichiarazioni di ieri di Mbappé a proposito delle elezioni in Francia.