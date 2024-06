Euro 24:festa a casa azzurri con Buffon e ragazzi scuole calcio

Casa Azzurri, poche ore dopo la vittoria della Nazionale nell'esordio a Euro 2024, si è riempita dell'entusiasmo dei bambini. A Iserlohn, nell'area che ospita i tifosi azzurri e i partner della Figc, c'è stata la premiazione del concorso "Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!", che ha visto coinvolti oltre 250 tra ragazze e ragazzi di 50 scuole e scuole calcio provenienti da 13 tedesche. Un'atmosfera di grande festa a Casa Azzurri, con l'emozione dei docenti e dei genitori degli studenti delle scuole primarie e secondarie, nonché dei piccoli giocatori dei club di calcio giovanili: ragazze e ragazzi di tutta la Germania che hanno preso parte con video, animazioni, fumetti e disegni all'iniziativa, riproducendo con fantasia e creatività i gol più famosi delle nazionali italiana e tedesca. Per i vincitori, la premiazione - alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, del presidente della Figc Gabriele Gravina e del capodelegazione Gianluigi Buffon - ma anche la gioia di poter assistere alla prima parte dell'allenamento della Nazionale, all'indomani della vittoria per 2-1 contro l'Albania. "Con la vostra partecipazione al concorso avete dimostrato non solo le vostre abilità tecniche, ma soprattutto la capacità di lavorare in squadra e di sognare in grande. Oggi celebriamo il vostro successo, ma anche lo spirito del calcio che unisce i nostri Paesi e vive in ognuno di voi", ha detto l'Ambasciatore Varricchio rivolgendosi ai vincitori. "L'iniziativa dell'Ambasciata italiana ha una valenza straordinaria perché esalta le caratteristiche universali del gioco del calcio: la condivisione e la partecipazione, soprattutto tra i giovani - le parole di Gravina -. Le scuole e gli studenti rappresentano il futuro di una Nazione e della sua società civile; coltivare la memoria dello sport rappresenta una bellissima testimonianza di amicizia, che unisce Italia e Germania al di là della rivalità calcistica. Ringrazio l'Ambasciatore Varricchio per aver scelto Casa Azzurri come luogo della premiazione, qui si respirano gli stessi valori, quelli della maglia Azzurra". "Quando il presidente mi ha chiesto di partecipare a questa iniziativa sono stato felicissimo - ha spiegato Buffon -. Mi piace stare tra i ragazzi, confrontarmi con loro: con i loro sogni, con le loro paure, con i loro obiettivi. Il calcio ha una grande forza: quella di unire. L'Italia è suddivisa in Regioni, ognuna delle quali con un suo dialetto: ma quando c'è l'Italia il campanilismo si lascia da parte e tifiamo tutti per la stessa cosa. Essere stato portiere della Nazionale, aver vinto un Mondiale proprio qui in Germania, è stato uno dei più grandi regali che la vita mi potesse fare. Ancora mi emoziono, mi commuovo, voi e i vostri genitori mi trasmettete ricordi". Il concorso, a cui hanno partecipato più di 50 scuole e di 250 ragazzi, ha visto come vincitori al primo posto la Scuola Döhrnstrasse di Amburgo, che ha riprodotto un gol di Baggio del Mondiale del 1994; al secondo il Martin Behaim Gymnasium di Norimberga, con il gol di Philipp Lahm nel 2008 e quello di Helmuth Rahn nel 1954. Al terzo posto due classificati a pari merito: il Wim-Wenders-Gymnasium di Düsseldorf con il gol di Grosso nella semifinale del 2006 segnato proprio a Dortmund (nello stadio che ieri ha ospitato Italia-Albania) e la Finow Schule di Berlino con il gol di Tardelli nella finale del Mondiale del 1982. La prima classificata nella sezione Opera artistica è stata infine la 5c della Finow Schule di Berlino, che ha riprodotto con un montaggio 'artistico' il gol di Grosso alla Germania di 18 anni fa.