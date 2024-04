Euro donne: qualificazioni, Finlandia-Italia 1-2

Grande occasione persa per la Nazionale italiana di calcio femminile, che viene sconfitta in rimonta dalla Finlandia per 2-1 allo stadio olimpico di Helsinki nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei 2025. A segno per le azzurre Di Guglielmo (38'), per le le finlandesi in gol Rantala (48') e Sevenius (75'). Le azzurre del Ct Andrea Soncin restano ferme a quota 3 punti (insieme alla stessa Finlandia e alla Norvegia, che gioca stasera contro le olandesi) nel gruppo 1, dopo la vittoria casalinga al debutto sull'Olanda di venerdì scorso a Cosenza.