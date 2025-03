Eurobasket 2025: Italia sfida Spagna campione nel girone C

La Spagna campione in carica e la Grecia, oltre che a Cipro, Bosnia-Erzegovina e Georgia, saranno le rivali dell'Italia nel girone C di Eurobasket 2025, il torneo continentale al via il 27 agosto prossimo in quattro sedi: Riga (Lettonia), Katowice (Polonia), Tampere (Finlandia) e Limassol (Cipro). Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi oggi nella capitale lettone, che ospiterà anche la fase finale del torneo, che si chiuderà il 14 settembre.

Cipro, la cui nazionale è ammessa per la prima volta al torneo, ospiterà il gruppo degli azzurri, che dovranno cercare di classificarsi entro il quarto posto per essere ammessi tra le prime 16 che parteciperanno alla fase a eliminazione diretta in Lettonia. Per l'Italia sarà della 39/a partecipazione all'Europeo, che ha vinto due volte, nel 1983 e nel 1999. L'ultimo podio risale al 2003, quando venne conquistata la medaglia di bronzo.

Questa la composizione degli altri tre raggruppamenti.

Girone A (Riga): Lettonia, Estonia, Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca e Serbia.

Girone B (Tampere): Finlandia, Lituania, Svezia, Gran Bretagna, Montenegro e Germania.

Girone D (Katowice): Polonia, Islanda, Belgio, Israele, Slovenia e Francia.