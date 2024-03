Eurolega: Baskonia-EA7 Milano 88-73

Resta a malapena la matematica all'EA7 Milano per sperare nei play-in. L'Olimpia crolla in maniera verticale a Vitoria (73-88), vanificando così il successo in volata della settimana scorsa contro il Partizan: a cinque giornate dal termine, servirà un impronosticabile combinazione di risultati per agganciare il decimo posto. Milano, alla diciassettesima sconfitta in Eurolega, esiste in campo per pochi minuti ad inizio ripresa: già sotto di 14 (34-48) all'intervallo, trova un parziale di 8-0 che sembra riaccendere la speranza. Un fuoco fatuo. Perché Howard (26) e Moneke (19) dominano il secondo tempo, con fiammate fino al +22 (59-81). Per Milano, che saluta McGruder (rientrato negli Stati Uniti con la famiglia), un dato agghiacciante: Mirotic (21), Shields (17) e Napier (12) segnano in tre 50 dei 73 punti totali.