Eurolega: EA7 Milano-Baskonia 76-67

L'EA7 Milano getta il cuore oltre l'ostacolo e, in piena emergenza, doma il Baskonia (76-67) nello scontro diretto, gira al termine del girone d'andata con il record di 7-9 e si riporta a due vittorie dalla zona che vale i play-in. Quella che chiude il 2023 in Eurolega è una vittoria di puro carattere, della classe operaia, con rotazioni accorciate (il 2006 Miccoli nei 12) a causa di una sfilza infinita di infortunati, a cui si è aggiunto anche Shields (out tre settimane, oltre ai lungodegenti Mirotic, Lo e Ricci), e con Napier pronto a debuttare solo al Pireo il prossimo 2 gennaio. Melli (21), Voigtmann (19, 12 rimbalzi e 30 di valutazione) e Flaccadori (14, 5 assist e 4 recuperi) indicano la strada in una gara condotta per tutti i 40'. Milano, sulle ginocchia, combina una frittata a fine terzo quarto: sul +24 (57-33) si lascia sorprendere dalla reazione degli ospiti che tornano a -10 (58-48) ma il canestro di Hines interrompe l'emorragia e così la squadra di Messina ritrova slancio e conduce la gara in porto. "Abbiamo giocato una partita fantastica - evidenzia coach Messina -, sono senza parole. Con grande intelligenza una gara di enorme regolarità".