Europa League: Antonio Percassi, l'Atalanta è nella storia

"E' un sogno che si è realizzato... vedere quanto questa tifoseria ama l'Atalanta è meraviglioso. A Bergamo adesso saranno tutti in strada a festeggiare". Così Antonio Percassi, presidente dei nerazzurri, a Sky Sport, dopo il vittoria dell'Europa League. Dopo il secondo dei tre gol realizzati da Lookman contro il Leverkusen "ho pensato 'stavolta forse ce la facciamo'. E' inaspettato un risultato così grande per un traguardo così importante - ha aggiunto - l'Atalanta è nella storia. Il bello è vedere crescere la società in continuazione ed anche i giocatori lo hanno capito".